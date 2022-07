Twee tieners zwaar mishandeld door groepje jongens in Boeimeerpark

BREDA - Twee 17-jarige jongens uit Breda zijn zaterdag 16 juli in het Boeimeerpark mishandeld. Ze werden geschopt en geslagen door drie jongens van circa 15 a 16 jaar oud. Het zou gaan om twee getinte en een blanke jongen. Eén van de slachtoffers liep een gebroken onderkaak op. De politie zoekt getuigen van het voorval.

De twee vrienden fietsten via de Cimburgalaan door het Boeimeerpark. Daar blokkeerde een groepje jongens deels het fietspad, waardoor een oudere vrouw er maar net tussendoor kon rijden en moest uitwijken via het gras. De twee vrienden zagen dat gebeuren, en maakten er een opmerking over. De jongens waren daar kennelijk niet van gediend en kwamen hen op de fiets achterna.

Eén van de daders trapte tegen de fiets van één van de 17-jarige jongens. De aangevers moesten afstappen waarna zij werden geslagen en geschopt. Eén van de slachtoffers belandde op de grond en werd meerdere keren in zijn buik geschopt. Bij het andere slachtoffer werd een tand uit de mond geslagen. Ook brak hij op twee plekken zijn onderkaak. Na de mishandeling fietsten de daders langs de rivier weg.

Oproep

Was u getuige van deze mishandeling en heeft u nog geen contact gehad met de politie, bel dan met 0900-8844. Het gaat om dossier 2022186537. U kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.