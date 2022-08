Overlastgevende man aangehouden bij station: schold handhavers meerdere malen uit

BREDA - Een overlastgevende man is maandagavond aangehouden bij het Centraal Station in Breda. Hij zou handhavers herhaaldelijk hebben uitgescholden.

Rond 20.30 uur werd de overlastgever aangehouden door handhaving Breda bij het Centraal Station ter hoogte van de Willemstraat. De man bleef herhaaldelijk de BOA’s uitschelden en beledigen.



Toen er meerdere teams aanwezig waren, kon handhaving ingrijpen en de overlastgever overmeesteren. De politie kwam later ook ter plaatse.



De man werd aangehouden en is afgevoerd met een busje van de handhaving. Waarom de man de handhavers uitschold is niet bekend.