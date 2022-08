Drie automobilisten moeten rijbewijs inleveren na overtreden snelheidslimiet A16

BREDA - Drie automobilisten hebben hun rijbewijs moeten inleveren vanwege forse snelheidsovertredingen op de A16. Zo scheurde een Belg met 173 kilometer per uur over de snelweg.

De politie meldt dat drie automobilisten de afgelopen dagen hun rijbewijs hebben moeten inleveren, omdat zij (veel) te snel reden. Zo scheurde een 32-jarige Belg met 173 kilometer per uur over de A16. Ook een Tilburger van 27 jaar reed te hard; hij reed 131 kilometer per uur tijdens werkzaamheden: op dat moment was maximaal 70 kilometer per uur toegestaan.

Vanmorgen heeft de politie opnieuw een rijbewijs ingevorderd. Toen overtrad een 40-jarige Almeerder de maximum toegestane snelheid. Hij reed 158 kilometer per uur.