Groep jongeren gooit ruiten in bij woning en meerdere auto’s, Bredanaar (19) aangehouden

ETTEN-LEUR/BREDA - Een groep jongeren heeft zich zondagavond op de Dasseburcht in Etten-Leur fors misdragen. Met stenen werden de ruiten aan de voorzijde van een woning vernield. Ook de ruiten van de twee auto’s van de bewoners werden ingeslagen. De politie heeft een 19-jarige Bredanaar en een 19-jarige man uit Etten-Leur aangehouden die verdacht worden van openlijke geweldpleging.

De politie kreeg zondag 7 augustus 2022 rond 20.00 uur een melding dat er een groep van een man of twintig zich voor een woning aan de Dasseburcht verzameld had. Er werd vanuit die groep met stenen de ruiten aan de voorzijde van die woning ingegooid. Ook vernielden de vandalen met knuppels de ruiten van twee auto’s van diezelfde bewoners.

Agenten gingen direct met meerdere eenheden richting de Dasseburcht. De groep was daar inmiddels weg. Volgens getuigen waren de daders in de richting van het spoor gelopen. Tijdens de zoekactie werd op de Leursedijk een groep van vier mannen aangetroffen. Twee van hen konden als verdachte van de eerdere openlijke geweldpleging worden aangemerkt en zijn aangehouden. Achtergrond van het incident zou een al langer lopend conflict zijn. De verdachten zijn in verzekering gesteld. Er volgen wellicht nog meer aanhoudingen.

Oproep

De politie is op zoek naar getuigen van het incident op de Dasseburcht. Zij kunnen bellen met het team Weerijs op het nummer 0900-8844, het gaat om dossier nummer 2022 208732