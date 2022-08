Dronken bestuurder zonder rijbewijs probeert te ontkomen aan politie na negeren stopteken

BREDA - Een bestuurder heeft het maandagavond bont gemaakt in Breda. Hij reed dronken rond zonder rijbewijs, en probeerde vervolgens ook nog de politie te ontvluchten.

Een bestuurder heeft maandagavond voor een gevaarlijke situatie gezorgd in Breda. Hij reed namelijk dronken rond in Breda-Zuid. Toen de politie hem wilde controleren, negeerde de bestuurder het stopteken en ging ervan door. Toen de politie de bestuurder achterhaalde, bleek dat deze niet in bezit was van een rijbewijs. De bestuurder kreeg onder andere bekeuringen voor het rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs.

De bestuurder blies 630 ug/l. De limiet is voor een ervaren bestuurder 220 ug/l.