Man gewond bij steekpartij in de Ahornstraat

BREDA - Bij een steekpartij in de Ahornstraat is donderdagavond één persoon gewond geraakt. Van de dader ontbrak ieder spoor.

Er is donderdagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij in de Ahornstraat. Twee ambulances en meerdere politiewagens kwamen met spoed ter plaatse, en ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Wat er precies is voorgevallen, is niet bekend. Het slachtoffer wil geen aangifte doen. Van de dader ontbrak ieder spoor, en er waren geen getuigen. Het slachtoffer raakte bij de steekpartij lichtgewond.

We kregen gisteravond een melding ve steekpartij in de Ahornstraat in Breda. we troffen een lichtgewonde man aan. Hij is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Man wilde geen zelf geen aangifte doen vd zaak. Van een dader ontbrak ieder spoor en er waren geen getuigen.— Politie Breda eo (@POL_Breda) August 12, 2022