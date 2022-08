Tilburger aangehouden aan de Graaf Engelbertlaan, had niet betaald bij het tanken

BREDA - Agenten hebben gisteravond aan de Graaf Engelbertlaan een Tilburger aangehouden. De man zou bij een tankstation getankt hebben zonder te betalen.



Agenten hebben gisteravond aan de Graaf Engelbertlaan een 36-jarige Tilburger aangehouden. Hij zou bij een tankstation op de A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom getankt hebben zonder te betalen.

Toen de verdachte gisteravond aan de kant werd gezet bleek ook dat deze niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Een speekseltest en een blaastest gaven ook aan dat hij mogelijk onder invloed van drank en drugs achter het stuur zat.

De Tilburger was al zes keer eerder betrapt voor rijden zonder rijbewijs. Hij is ingesloten voor verder onderzoek. Zijn auto is in beslag genomen.