Verwaarloosde hond in beslag genomen in Breda: ‘Leefde in zijn eigen ontlasting, zonder water en voer’

BREDA - Politieteam Weerijs heeft maandag een verwaarloosde hond in beslag genomen in Breda. Het beestje was veel te mager en verbleef in zijn eigen ontlasting.

Agenten van politieteam Weerijs kregen afgelopen maandag een melding. Een Bredanaar maakte zich al langere tijd zorgen om de hond van de buren. Omdat de hond nu (alweer) twee dagen zonder de eigenaar in huis zat, belde de buurtbewoner de politie. Ter plaatse troffen de agenten een herder aan.

De woning waarin het beestje verbleef was erg vuil. De herder zat zonder water en voer. Ook lag er in het huis veel ontlasting van de herder, wat erop wijst dat het beestje niet uitgelaten wordt.

Daarnaast was de herder te mager. “Een herder is een sportieve leergierige hond en zou met de juiste voeding en training, een mooie en gespierde hond kunnen zijn”, aldus Dierenpolitie Zeeland-West-Brabant. “Helaas kwam deze herder in zijn thuissituatie niet tot zijn recht.”

In beslagname

De politie heeft de chip van de herder uitgelezen. “De herder was gechipt, maar de chip was helaas niet geregistreerd”, aldus de politie. In overleg met de Officier van Justitie is de herder in beslag genomen.

De hond is door de opslaghouder opgehaald en verblijft nu op een geheime locatie. De opslaghouder is gespecialiseerd in herdershonden. Tot de Officier van Justitie uitspraak doet waar de herder naar toe gaat, zit het beestje dus op de juiste plek met de juiste verzorging.