Motorrijder gewond bij aanrijding op de Tramsingel

BREDA - De bestuurder van een motor is zaterdagmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een busje op de Tramsingel. De Tramsingel is voor een groot deel afgezet.

Het ongeval vond plaats rond 13:20 uur op het kruispunt Tramsingel met de Gieterijstraat. De motorrijder raakte gewond en is in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van zijn verwondingen is onbekend. De motor raakte ernstig beschadigd. De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De Tramsingel is vanaf Lunetstraat tot aan de Nieuwe Prinsenkade afgezet.