Bewoner Catharinastraat betrapt inbreker in woning, 30-jarige Fransman aangehouden

BREDA - Een bewoner van de Catharinastraat heeft maandagavond een inbreker betrapt in zijn woning. De politie kon de man aanhouden. De verdachte heeft een nacht doorgebracht op het politiebureau.

Maandagavond heeft een bewoner van een woning aan de Catharinastraat een inbreker betrapt. Dat gebeurde om 23.00 uur. De Bredanaar belde onmiddellijk de politie.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de inbreker verdwenen. Maar later die avond was de man een andere woning in de Catharinastraat ingeslopen. Daar konden agenten de man wel aanhouden. Het bleek te gaan om een 30-jarige man uit Frankrijk.