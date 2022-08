Jong jongetje raakt ouders kwijt in Breda: politie dringend op zoek naar tips

BREDA - Een jong jongetje is vanochtend zijn ouders kwijtgeraakt vanaf de Arenberglaan in Breda. Dat meldt de politie. Agenten zijn momenteel dringend op zoek naar meer informatie.

Omstreeks 11.00 uur trof te politie een jongetje aan in de omgeving van de Arenberglaan in Breda. Het kindje, genaamd Briëlle, was zijn ouders kwijtgeraakt. Hij is rond de 3 á 4 jaar en spreekt Frans. Hij is in goede gezondheid aangetroffen.

De politie is momenteel op zoek naar de ouders van het jongetje. Ze vragen in hun zoektocht hulp van inwoners van Breda. "Herken je dit kind? Bel direct 09008844."