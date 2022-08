Brandweer rukt uit voor bermbrand aan de Blauwtjes

BREDA - De Bredase brandweer is donderdagmiddag uitgerukt vanwege een bermbrand die woedde aan de Blauwtjes.

Achter de woningen naast het spoor aan de Blauwtjes heeft donderdagmiddag een bermbrand gewoed. De brandweer kwam met twee voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Vanwege de droogte en de hitte was de kans dat het vuur zich snel zou verspreiden groot.

De gemeente Breda en de veiligheidsregio Midden-West-Brabant waarschuwen inwoners al langer voor het gevaar van natuurbranden. Vanwege de grote droogte is het risico op brand de afgelopen maanden extra groot.

Recentelijke was er nog een grote natuurbrand in West-Brabant bij Schijf. Daar gingen in totaal drie voetbalvelden aan bos en heide verloren bij de brand. Er werden meer dan 100 brandweermensen ingezet om de brand te blussen.