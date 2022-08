Auto vliegt spontaan in brand aan Graaf Engelbertlaan in Breda

BREDA - Een auto is vanmiddag spontaan in brand gevlogen aan de Graaf Engelbertlaan in Breda. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

Een automobilist reed donderdagmiddag, samen met een passagier, op de A16 in Breda, toen zij opeens witte rook onder de motorkap vandaan zagen komen. Hierop heeft de bestuurder de snelweg verlaten en de auto stilgezet langs de Graaf Engelbertlaan. Het tweetal schakelde de brandweer direct in.

Bij aankomst trof de brandweer de rokende auto. Op het moment dat de brandweerlieden zich klaarmaakten om de rook te doven, vatte de auto spontaan vlam. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

Door de autobrand ontstond er een kleine file op de A16. Er raakte niemand gewond.