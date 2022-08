Achtervolging met 140 kilometer per uur over de Backer en Ruebweg leidt tot aanhouding van drugsdealer

BREDA - Politieagenten hebben donderdagavond 25 augustus een 57-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. De man bleek bij zijn aanhouding in het bezit te zijn van drugs. De aanhouding ging niet zonder slag of stoot: Er ging een flinke achtervolging aan vooraf. De verdachte reed daarbij met maar liefst 170 kilometer per uur over de Backer en Ruebweg.