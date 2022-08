Motorrijder gewond na botsing met auto aan Kapittelweg

BREDA - Een motorrijder is vanochtend gewond geraakt na een ongeval met een auto. Hij is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Woensdagochtend ontvingen de hulpdiensten een melding van een ongeval aan de Kapittelweg. Ter plaatse bleek het te gaan om een auto en een motor, die met elkaar in botsing waren gekomen. Bij het ongeval kwam de motorrijder ten val. Hierbij raakte hij gewond.

Na behandeling in de ambulance is de motorrijder overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet duidelijk. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij.

De politie heeft verklaringen opgenomen. Een berger heeft beide voertuigen weggesleept.