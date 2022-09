Wegpiraat rijdt meer dan 80 km per uur te hard over A27, haalt rechts in en houdt geen afstand

BREDA - De politie heeft woensdagavond een bestuurder aangehouden vanwege zijn levensgevaarlijke rijgedrag op de A27. De man reed onder andere 80 kilometer per uur te hard, haalde rechts in, reed onnodig links en gaf geen richting aan.