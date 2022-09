Politie treft hennepkwekerij aan in Prinsenbeek dankzij anonieme melding

PRINSENBEEK - De Bredase politie heeft woensdag een hennepkwekerij geruimd. Die kwekerij werd aangetroffen in Prinsenbeek.

Bij de politie kwam via Meld Misdaad Anoniem een tip binnen over een mogelijke hennepkwekerij in Prinsenbeek. Agenten zijn daarop een onderzoek gestart, en hebben daadwerkelijk een illegale kwekerij aangetroffen.

Op de foto die de wijkagenten delen is te zien dat het gaat om tientallen hennepplanten. De agenten hebben de planten inmiddels geruimd en vernietigd.