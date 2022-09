Brand breekt uit op trein geladen met auto’s: geen treinen tussen Breda en Roosendaal

BREDA - Er rijden woensdagmiddag geen treinen tussen Breda en Roosendaal doordat een goederentrein, met daarop auto’s, een bovenleiding kapot heeft gereden. Door het incident ontstond er brand in een aantal auto’s. Naar verwachting duurt de verstoring tot ongeveer 17.45 uur.

Treinreizigers tussen Breda en Roosendaal moeten woensdagmiddag rekening houden met een vertraging. Op het traject, ter hoogte van Etten-Leur, heeft een goederentrein met daarop auto’s, een bovenleiding kapot gereden. Daardoor is er brand ontstaan in meerdere auto’s. De Veiligheidsregio Midden-West-Brabant waarschuwt mensen om uit de rook te blijven.

Ook laat de Veiligheidsregio weten dat er ‘gelukkig’ geen reizigers betrokken zijn bij het incident. De stroom van de bovenleiding is inmiddels uitgeschakeld. Medewerkers van ProRail komen met spoed ter plaats.

Reizigers tussen het traject Breda-Roosendaal moeten rekening houden met een extra reistijd. Naar verwachting is de verstoring rond 17.45 uur verholpen. De NS raadt reizigers aan voor hun reis de app of website te raadplegen.

Er is brand uitgebroken op een trein geladen met auto’s. Dit is gebeurd tussen Roosendaal en Breda. Daarom is daar geen treinverkeer mogelijk. We adviseren een reisplanner te gebruiken voor je vertrekt. Onze collega’s zijn onderweg om het incident te bestrijden. later meer...— ProRail (@ProRail) September 14, 2022