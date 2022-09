Automobilist aangehouden vanwege doorrijden na aanrijding

BREDA - Een 61 jarige man uit Breda is vannacht aangehouden omdat hij is doorgereden nadat hij een fietser had aangereden.

Rond 00:40 uur hoorden omstanders een klap en zagen ze dat er op de kruising van de Wilhelminasingel en Vierwindenstraat een fietser op de grond lag. Ook zagen ze een auto die wegreed bij het ongeval. Agenten kwamen snel ter plaatse en gingen achter de auto aan. Op de Beverweg is de bestuurder aan de kant gezet en aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau waar hij een verklaring heeft afgelegd. Daarna werd de man weer vrij gelaten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht over diens toestand is niet bekend. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.