Man wordt onwel na incident op Breda Barst

BREDA - Een man is zaterdagmiddag onwel geworden toen de beveiligers van Breda Barst hem van het terrein probeerde te verwijderen.

Het is niet bekend waarom de man van het terrein werd verwijderd of waarom hij onwel is geworden. De man werd onwel terwijl de beveiligers hem onder controle hielden om hem van het terrein te verwijderen. Hulpdiensten werden direct gealarmeerd en er werd zelf een traumahelikopter opgeroepen. Deze traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te landen en de man per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Politie doet onderzoek naar het incident.