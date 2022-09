Mannen uit Ulvenhout vernielen woning in Oud Gastel: politie treft wapenstok en pepperspray in auto

ULVENHOUT - Twee mannen uit Ulvenhout zijn zondagavond aangehouden voor het vernielen van een woning in Oud Gastel. De toedracht van het incident ligt waarschijnlijk in de relationele sfeer.

De melding kwam zondagavond rond 21.15 uur binnen bij de politie. Meerdere personen zouden vernielingen aan het plegen zijn op het adres in Oud Gastel. De twee mannen uit Ulvenhout konden door de politie worden aangehouden, omdat zij in een auto zaten die bij het incident zou zijn gegaan.

De verdachten, 26 en 29 jaar oud, zijn beiden afkomstig uit Ulvenhout. In de auto lag onder andere een wapenstok, pepperspray, een voorhamer en een breekijzer. De twee mannen zijn aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar wat er bij de woning in Oud Gastel is voorgevallen.