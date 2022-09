Vechtpartij loopt uit de hand in Prinsenbeek: Eén persoon neergestoken

PRINSENBEEK - In het Gertrudisoord in Prinsenbeek heeft zojuist een steekpartij plaatsgevonden. De politie is met alle beschikbare eenheden op zoek naar de verdachte.

Omstreeks 12.34 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een steekpartij aan het Gertrudisoord in Prinsenbeek. De brandweer, politie en ambulance waren direct ter plaatse. Ter plaatse bleek het te gaan om een ruzie tussen bekenden, waarbij een mes getrokken zou zijn. Een man raakte hierbij gewond. Hij wordt behandeld in een ambulance.

De politie is op dit moment opzoek naar de man die het mes gestoken zou hebben. Hij heeft mogelijk een hoofdwond. De vermoedelijke dader is een bekende van de politie. "Hij is 45 jaar, licht getint, heeft kort zwart haar en sikje met een ringbaardje. Hij heeft een zwart jack aan en draagt een zwarte rugtas. De man is te voet weggegaan, mogelijk richting Breda. Benader deze man niet als u hem ziet, maar bel 112.