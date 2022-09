Fietser zwaargewond na aanrijding op de Loevesteinstraat

BREDA - In de nacht van zaterdag op zondag is een fietser zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Loevesteinstraat met de Mathenessestraat. Een traumahelikopter kwam ter plaats.

Net na middernacht zijn een fietser en auto met elkaar in botsing gekomen. Dit gebeurde bij het kruispunt van de Loevesteinstraat met de Mathenessestraat. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie en VOA verrichte onderzoek. Een traumahelikopter landde in een naastgelegen veld. Het kruispunt werd afgesloten voor het overig verkeer.

De fietser raakte bij het ongeval zwaargewond en is met de ambulance onder begeleiding van de trauma arts overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist kwam met de schrik vrij.