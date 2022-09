Tiener(19) knalt tegen de vangrail na politieachtervolging over de A58

BREDA/ ULVENHOUT - De Koninklijke Marechaussee heeft maandagmiddag na een achtervolging op de A58 nabij Ulvenhout een 19-jarige man uit België aangehouden. Hij negeerde een stopteken bij een controle Mobiel Toezicht Veiligheid.

De bestuurder van een Belgisch voertuig passeerde de Belgisch-Nederlandse grens via de A16. Toen marechaussees de man een stopteken gaven, ging hij er op hoge snelheid vandoor. Daarbij zette de Marechaussee en later de politie met meerdere eenheden de achtervolging in.

De bestuurder reed zeer gevaarlijk, en haalde zigzaggend en over de vluchtstrook andere weggebruikers in. Bij de afrit Ulvenhout keerde de bestuurder om en reed daarbij een deel van de vangrail stuk. De auto kwam tot stilstand langs de vluchtstrook op de A58, waarna de bestuurder werd aangehouden.

De man is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, rijden onder invloed van drugs, rijden zonder rijbewijs en het negeren van een stopteken. De Marechaussee in Hoogerheide doet verder onderzoek in de zaak.