Bredanaar aangehouden met 1350 kilo cocaïne in vrachtwagen

BREDA/ ROTTERDAM - De politie stuitte afgelopen dinsdag na een controle van een vrachtwagen op een grote hoeveelheid verdovende middelen. In totaal werd in een container 1350 kilo cocaïne aangetroffen. De vrachtwagenchauffeur, een man uit Breda, is aangehouden.

De agenten besloten achter de vrachtwagen aan te rijden nadat het ANPR-systeem een hit gaf. Het camerasysteem langs snelwegen geeft een signaal als er verdachte voertuigen langsrijden.

Toen de vrachtwagen bij een loods in Rotterdam aankwam, werden de papieren gecontroleerd en de lading geïnspecteerd. Al snel bleek er drugs te zijn verstopt in de container achterop de vrachtwagen. Direct is het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane opgeroepen om de vrachtwagen naar een veilige plek te rijden voor verder onderzoek. Uiteindelijk bleef de weegschaal steken op 1350 kilo drugs met een straatwaarde van ruim 100 miljoen euro.

De vrachtwagenchauffeur, een 45-jarige Bredanaar, is aangehouden. Hetzelfde geldt voor een 36-jarige Rotterdammer die in de loods aanwezig was. Beide verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van de invoer van en handel in verdovende middelen. Ze blijven beiden 14 dagen langer vastzitten.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.