Aanranding van 18-jarige op toilet in Bredaas café: Verdachte meldt zich

BREDA - Een man heeft zich bij de politie gemeld naar aanleiding van een aanranding op het toilet van een café in de Bredase binnenstad. De verdachte meldde zich, omdat hij hoorde dat er beelden van het incident uitgezonden zouden worden in Bureau Brabant.

Vorige week kondigde Bureau Brabant aan dat er 3 oktober beelden in de uitzending zouden zitten van de verdachte van een aanranding in de Bredase binnenstad. Het incident gebeurde op 24 oktober 2021. De aanranding gebeurde in het toilet van een café in de Bredase binnenstad. In de uitzending zou het slachtoffer, een 18-jarige vrouw, aan het woord komen en vertellen over de impact van het incident op haar leven.

De aankondiging van de uitzending was genoeg om de verdachte zich te laten melden bij het politiebureau. Op 29 september meldde een 23-jarige man zich bij de zedenpolitie in Breda. Hij had via via gehoord over de komende uitzending en is degene die op de beelden staat.

Omdat de zaak is opgelost, zijn de beelden uit de uitzending gehaald.