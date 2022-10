Hevige autobrand in de Troelstrastraat

BREDA - Een auto is woensdagavond uitgebrand in de Troelstrastraat. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon de auto niet redden.

Omwonenden van de Troelstrastraat in de Heuvel zijn woensdagavond opgeschrikt door een hevige brand. Daar vloog namelijk een auto in brand, wat zorgde voor grote vlammen.

De brand begon in de voorzijde van de auto. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch mankement. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.