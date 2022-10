Bredase politie deelt vermissing van 69-jarige Wolfgang

BREDA - De Bredase politie roept mensen op om uit te kijken naar de 69-jarige Wolfgang Arnswald. Hij is sinds 19 september vermist, en verbleef op meerdere plekken in Noord-Brabant.

De 69-jarige Wolfgang Arnswald is sinds 19 september vermist uit L’Escala (Spanje). Er is voor het laatst met hem gesproken toen hij met zijn camperbus in de buurt van L’Escala reed. Hij was op dat moment alleen en erg moe. Hij reed graag over binnendoor weggetjes. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van de Franse grens. Hij is te herkennen aan zijn grijze haar dat bovenop wat langer is. Hij draagt een bril en verplaatst zich mogelijk in een Citroen Jumper met kenteken 3-KGX-30 met een opvallend blauw/groene kleur.

Wolfgang Arnswald verbleef zowel in de omgeving van Werkendam als Hoogerheide, maar heeft geen inschrijving in Nederland. Specifieke kenmerken van de man zijn een tatoeage op zijn rechter onderarm van en slang en drie grote draken op zijn link borstkas en zijn rug. Hij heeft een groot litteken op zijn linker bovenarm, littekens op zijn onderbenen en een gebit met missende tanden.

Tips kunnen worden aangeleverd via het tipformulier.