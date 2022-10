Politie vindt gestolen spullen in auto op A16 richting België

BREDA - De verkeerspolitie heeft op de A16 richting België een auto staande gehouden waarin gestolen spullen zaten.

De verkeerspolitie kreeg bericht dat er mogelijk een voertuig over de Rijksweg A16 reed in de richting van de Belgische grens. “Dat is natuurlijk niet vreemd, alleen dit voertuig zat mogelijk vol met gestolen goederen”, laat de politie weten. De betreffende auto werd ongeveer 1 kilometer voor de Belgische grens gevonden. “De boef kon de eindstreep al ruiken”, aldus de politie.

Agenten kwamen meteen in actie toen zij de auto zagen, en zetten het voertuig zo’n 200 meter voor de Belgische grens stil. In de auto lagen inderdaad spullen die van een diefstal afkomstig waren. Één persoon is aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen in de toekomst niet uit. “Dit was een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen diverse eenheden”, aldus de politie.