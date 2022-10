Twee mannen gezocht na zware mishandeling aan de Haven

BREDA - De politie heeft beelden gedeeld van twee mannen die gezocht worden vanwege hun betrokkenheid bij een zware mishandeling. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op in zijn gezicht.

De mishandeling vond plaats op vrijdag 24 juni in een eetgelegenheid op de Vismarkt in Breda. Het slachtoffer werd daarbij hard geslagen en liep meerdere botbreuken op in zijn gezicht.

Maandag heeft de politie beelden gedeeld van de verdachten. De mishandeling zelf is niet te zien, maar wel is te zien hoe de mannen wegrennen en uiteindelijk de parkeergarage aan de Nieuwstraat in gaan. De mannen staan daarbij herkenbaar op beeld.