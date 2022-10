Stoffelijk overschot aangetroffen in vermissingszaak 69-jarige Wolfgang

BREDA - De Bredase politie riep mensen afgelopen week op om uit te kijken naar de 69-jarige Wolfgang Arnswald. Hij was sinds 19 september vermist, en verbleef op meerdere plekken in Noord-Brabant. Maandag 10 oktober maakte de politie echter bekend dat er een stoffelijk overschot gevonden is in de zaak.

Vorige week deed de Bredase politie een oproep in de vermissingszaak rond de 69-jarige Wolfgang Arnswald. Hij was sinds 19 september vermist uit L’Escala (Spanje). Er was voor het laatst met hem gesproken toen hij met zijn camperbus in de buurt van L’Escala reed. Hij was op dat moment alleen en erg moe. Hij reed graag over binnendoor weggetjes. Mogelijk zou hij zijn vertrokken in de richting van de Franse grens. Wolfgang Arnswald verbleef zowel in de omgeving van Werkendam als Hoogerheide. Daarom werden Brabanders gevraagd om naar de man uit te kijken.

Vandaag, 10 oktober, trekt de politie die oproep in. In de zoektocht naar de vermiste man is een stoffelijk overschot aangetroffen. Ook is de bus van de man gevonden. Beiden zijn gevonden in Spanje. De politie gaat ervan uit dat het om de vermiste Wolfgang gaat, maar DNA-onderzoek moet dat nog uitwijzen. maar heeft geen inschrijving in Nederland. Specifieke kenmerken van de man zijn een tatoeage op zijn rechter onderarm van en slang en drie grote draken op zijn link borstkas en zijn rug. Hij heeft een groot litteken op zijn linker bovenarm, littekens op zijn onderbenen en een gebit met missende tanden.