Koelwagen vol drugsafval gevonden in Boeimeer, straat afgezet

BREDA - De politie heeft vanmiddag de Karel Doormanlaan afgezet vanwege een grote vondst van drugsafval.

De politie is vanmiddag naar de Karel Doormanlaan in Boeimeer gegaan. Daar stond een bus zonder kentekenplaat geparkeerd. Ook was er stankoverlast. Omdat de politie het niet vertrouwde, werd de brandweer ingeschakeld. De koelwagen is door de brandweer opengemaakt.

In de bestelbus werd een grote hoeveelheid drugsafval aangetroffen. De straat is daarom afgezet.

Over de herkomst van de drugsvondst en de hoeveelheid is nog niets bekend.