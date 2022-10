Twee motorrijders gewond na ongeval A16, mogelijk geen geldig rijbewijs

Een 30-jarige Belg en een 28-jarige Fransman, die samen op een motor zaten, raakten woensdagavond gewond aan de grensovergang bij Hazeldonk. De motor waar het tweetal op zat, raakte door onbekende oorzaak ten val.

In het ziekenhuis is bloed van de bestuurder afgenomen om vast te kunnen stellen of hij onder invloed van alcohol of drugs was. De motorrijder was vermoedelijk niet in het bezit van een geldig rijbewijs om een motorfiets te mogen besturen. De motor is opgehaald door een takelbedrijf.

Een 24-jarige automobilist uit IJsselstein kon de brokstukken van de motor niet ontwijken. Hierdoor ontstond er schade aan zijn auto.