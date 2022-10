Veroorzaker verkeersongeval Wernhoutseweg veroordeeld tot taakstraf

BREDA - De rechtbank in Breda heeft de man die in november 2021 een verkeersongeval veroorzaakte aan de Wernhoutseweg in Wernhout een taakstraf opgelegd.

De man, van Roemeense afkomst, reed op 30 november 2021 in het donker op de Wernhoutseweg in Wernhout. De man is aan een oog blind, reed te hard en haalde zijn voorliggers in zonder te kijken of de andere rijstrook wel vrij was. Daarbij kwam hij in botsing met de voorste auto die op dat moment linksaf wilde slaan. De bestuurster van die auto raakte daarbij zwaargewond, ze liep onder meer een geperforeerde blaas en gebroken bekken op. De rechtbank acht het bewezen dat de man het ongeval heeft veroorzaakt doordat hij zich zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gedragen.

De rechtbank heeft de man een taakstraf van 160 uur opgelegd en een voorwaardelijke rijontzegging van 12 maanden. De rechtbank verplicht de man vanwege zijn oogproblemen om binnen zes maanden na het vonnis een gezondheidsverklaring aan te vragen bij het CBR, doet hij dat niet dan zal alsnog zijn rijbewijs worden ingevorderd.