Bestelbusje knalt tegen boom en komt tot stilstand in sloot

BREDA - Eén persoon is zondagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval aan de Elleboog. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot.

Zondagavond rond 23.25 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een ongeval aan de Elleboog in Breda. Ter plaatse bleek het te gaan om een eenzijdig ongeval. Een bestelbusje zou in een bocht rechtdoor zijn gereden. Het voertuig is vervolgens tegen een boom geklapt en uiteindelijk in een sloot terechtgekomen.

De bestuurder raakte gewond bij het ongeval. Deze persoon is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto getakeld.