Woningoverval aan Brusselstraat: Agenten met kogelwerende vesten aanwezig

BREDA - In een flatgebouw aan de Brusselstraat is vanochtend een overval gepleegd. De politie is met meerdere eenheden aanwezig. Ook een ambulance is ter plaatse.

Omstreeks 09.10 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een woningoverval aan de Brusselstraat. Meerdere politie-eenheden en een ambulance gingen ter plaatse. Agenten met kogelwerende vesten hebben zich verzameld rondom het flatgebouw.

Bij de overval zouden vermoedelijk drie daders betrokken zijn. Zij deden zich voor als medewerkers van een telecombedrijf. Volgens de politie hadden de daders KPN-jassen aan. Het drietal is gevlucht in onbekende richting.

De politie is direct een onderzoek gestart naar de woningoverval en de vermoedelijke daders. “We houden op dit moment onder andere een buurtonderzoek, zoeken en bekijken camerabeelden en de Forensische Opsporing komt ter plaatse voor sporenonderzoek”, aldus de politie.

Of er iemand gewond is geraakt is (nog) niet duidelijk.

Iets gezien of andere info? Bel dan 0900-8844.