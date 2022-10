Vlammenzee op A27 nabij Breda nadat vrachtwagen met frituurolie in brand vliegt

BREDA - Een vrachtwagen, geladen met frituurolie, is vanochtend in vlammen opgegaan op de A27 tussen Breda en Oosterhout. Er raakte niemand gewond bij het incident.

Omstreeks 04.45 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een vrachtwagenbrand op de A27. Ter plaatse bleek het te gaan om een vrachtwagen die onder andere geladen was met frituurolie. Ondanks dat de brandweer met meerdere eenheden aanwezig was, was het vuur lastig te blussen. Daarom hebben brandweerlieden ervoor gekozen om de wagen gecontroleerd uit te laten branden. Een uur na het uitbreken van de brand, waren de vlammen nog metershoog.

De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond bij het incident. Hij heeft de trailer nog op de afrit van het tankstation Kalix Berna stil weten te zetten. Ook kon hij zijn vrachtwagen nog loskoppelen.

Vlammenzee

De vlammenzee was van verre afstand zichtbaar. Het verkeer op de snelweg werd enige tijd stilgelegd vanwege de brand. Volgens de chauffeur zaten er ook koffie, wijn en koek in de trailer die bestemd was voor een supermarkt in Heerenveen.