Bredanaar overleden nadat hij uit rijdende auto valt

RIJSBERGEN - Op de Bredaseweg ter hoogte van Rijsbergen is zaterdagavond een 31-jarige man afkomstig uit Breda overleden nadat hij vanuit een rijdende bestelbus op het wegdek belandde.

Een automobilist zag rond 23.30 uur een auto stilstaan op de Bredaseweg, naast de auto lag een gewonde man. De automobilist waarschuwde direct de hulpdiensten. Ter plaatse troffen zij een zwaargewonde man aan. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij later overleed aan zijn verwondingen.

Omdat niet duidelijk is wat er precies is gebeurd heeft de politie de 34-jarige vriendin van het slachtoffer, ook afkomstig uit Breda, aangehouden. Zij zat bij hem in de auto.

Dashcambeelden

De politie is op zoek naar getuigen van het incident. Reed u zaterdagavond 22 oktober even voor 23.30 uur in de omgeving van de Bredaseweg en heeft u een dashcam? Bekijk dan of er een witte Mercedes Benz type Citan op te zien is. Deze beelden kan de politie goed gebruiken bij haar onderzoek. Ook als u andere informatie heeft omtrent dit onderzoek, dan hoort de politie dit graag. Bel het politienummer 0900–8844, anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800–7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. Vermeld hierbij het dossiernummer 2022280707.