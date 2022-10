Vrouw beroofd van tas in Valkenberg

BREDA - Een 62-jarige vrouw werd zaterdagochtend door twee mannen op een scooter beroofd van haar tas in Stadspark Valkenberg.

Het slachtoffer liep rond 10.30 uur door het park waarna twee mannen op een scooter langs haar reden. Een van de mannen trok haar tas van haar schouder en nam deze mee. In het park is cameratoezicht van de gemeente, hierdoor werden de dieven op beeld vastgelegd en later herkend door de politie.

Terwijl agenten onderweg waren naar het adres van de herkende verdachte, kregen zij een melding binnen over een conflict op het Oranje Nassauplein. Ter plaatse aangekomen zagen de agenten de verdachte op zijn scooter zitten, hij werd direct aangehouden. Het gaat om een 54-jarige man uit Breda. De andere verdachte is nog niet aangehouden. De politie doet verder onderzoek.