Man beledigt agenten na verlaten cel, wordt meteen weer aangehouden

BREDA - Een man is zondagavond in Breda aangehouden voor het beledigen van agenten. Hij deed dat toen hij net de politiecel uitkwam, en werd daardoor meteen weer vastgezet.

Toen agenten zondagavond aan het einde van de dienst bij het politiebureau liepen, werden ze vanaf de najaarskermis door iemand beledigd. De agenten gingen daarop naar de kermis toe, en spraken de man waarvan de agenten vermoedden dat hij naar hen riep stevig aan. Omdat de man zich niet kon legitimeren, hielden de agenten de man aan.

Toen de man zijn cel weer mocht verlaten, besloot hij om de agenten opnieuw te beledigen. Dat was geen slimme zet, want de man moest meteen terug zijn cel in. Hij heeft de nacht doorgebracht op het politiebureau.