Bredase vrouw (34) niet langer verdacht van dodelijk verkeersongeval Rijsbergen

BREDA - De 34-jarige vrouw uit Breda die afgelopen zaterdag 22 oktober betrokken was bij een ongeluk in Rijsbergen, is niet langer een verdachte in de zaak. Bij het ongeluk kwam een 27-jarige man, ook uit Breda, om het leven.

Zaterdagavond omstreeks 22.30 uur zag een automobilist een voertuig stilstaan op de Bredaseweg in Rijsbergen. Naast de auto lag een gewonde man. De automobilist heeft hierop direct de hulpdiensten ingeschakeld.

Ter plaatse bleek het te gaan om een zwaargewonde man. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed aan zijn verwondingen.

Omdat niet duidelijk was wat er precies gebeurd was, hield de politie de 34-jarige vriendin van het slachtoffer, ook afkomstig uit Breda, aan.

Verdachte

Omdat de vrouw ook in de bestelbus zat, werd zij in eerste instantie als verdachte gezien. Uit onderzoek van de politie blijkt dat zij er niet voor gezorgd kan hebben dat de man buiten het voertuig raakte. De vrouw zat waarschijnlijk voorin de bestelbus en de man zat achterin, in de laadruimte. Hij moet ofwel uit het voertuig zijn gevallen, ofwel het zelf hebben verlaten.

De vrouw is daarom op dinsdag 25 oktober in vrijheid gesteld en is dus geen verdachte meer.