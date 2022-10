Politie over boze reacties na afsluiten snelweg: ‘Verbazingwekkend’

BREDA - De Bredase politie heeft woensdagavond de A58 afgesloten om hulp te verlenen aan een persoon die op het viaduct stond. Die afsluiting kon echter rekenen op veel boze reacties. “Verbazingwekkend”, noemt de politie dat gedrag.

De politie heeft woensdagavond de A58 ter hoogte van Ulvenhout aan bij zijden volledig afgesloten voor verkeer. Dat was nodig vanwege een ‘urgente hulpverleningscasus’. De persoon die op het viaduct stond kon geholpen worden, en zo liep de situatie goed af.

De politie reageert nu op de vele grove reacties die hulpdiensten kregen van automobilisten. “Het onbegrip van sommige weggebruikers en hun grove reacties naar ons over deze wegafsluiting, blijf ik echter verbazingwekkend vinden. Het afsluiten van een volledige snelweg doen wij NOOIT zomaar”, schrijft de Bredase politie op sociale media. “Lieve bestuurders, wij snappen echt dat je na een lange werkdag naar huis wil. Maar in plaats van frustraties te uiten en onze aanwijzingen niet op te volgen, wees blij dat je nog veilig thuis komt! Al is het met een omweg of een uurtje later.”