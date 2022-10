Fietser aangereden op zebrapad in de Willemstraat

BREDA - Een fietser is vrijdagmiddag aangereden door een auto op de Willemstraat. Dat gebeurde op het zebrapad tussen het Valkenberg en de weg naar het station.

Het ongeval gebeurde rond 12.00 uur. Een automobilist reed toen een fietser aan op het zebrapad aan de Willemstraat.

Hulpdiensten kwam ter plaatse om het slachtoffer te helpen. De fietser werd in de ambulance gecontroleerd op mogelijke verwondingen. De automobilist kwam met de schrik vrij.

De auto is door een berger getakeld. Dat was nodig, omdat de voorruit van de auto volledig kapot was door de aanrijding. Ook de OV-fiets waarop de fietser reed is beschadigd. Orde en handhaving regelde het verkeer op het zebrapad.