Voetganger overleden na aanrijding op Zwijnsbergenstraat

BREDA - Meerdere hulpdiensten rukten vrijdagavond rond 20.45 uur met spoed uit na een melding over een ernstig ongeval aan de Zwijnsbergenstraat.

Aan de Zwijnsbergenstraat is vrijdagavond rond 20.45 uur een voetganger aangereden door een automobilist. De voetganger, een 82-jarige Bredanaar, raakte daarbij ernstig gewond. Een traumahelikopter werd opgeroepen zodat het Mobiel Medisch Team eerste hulp kon verlenen aan het slachtoffer. Het slachtoffer is later per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Tilburg onder begeleiding van de trauma arts.

Later werd bekend dat het slachtoffer kort na aankomst in het ziekenhuis is overleden aan zijn verwondingen.

De politie heeft de weg enige tijd afgesloten voor onderzoek onderzoek.