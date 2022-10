Twee tieners beroofd en mishandeld in Valkenberg

BREDA - In Stadspark Valkenberg zijn op donderdagavond 28 oktober rond 23.20 uur twee jonge mannen van 16 jaar beroofd en mishandeld.

De twee jongens, afkomstig uit Breda en Lage Zwaluwe, reden op een fiets door het park in de richting van het treinstation. Rond 23.20 uur werden ze plots belaagd door een groep van 6 à 7 mannen die zich donker hadden gekleed. De groep mishandelden en bedreigden de twee jongens en gingen er daarna vandoor met enkele gestolen spullen. De jongens waarschuwden direct de politie, maar die trof de daders niet meer aan. De slachtoffers hielden geen verwondingen over aan de beroving.

Getuigen

De politie is dan ook op zoek naar getuigen van dit voorval. Was je op donderdagavond rond 28 oktober in het Valkenbergpark of omgeving en heb je iets verdachts gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Bel je liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Noem daarbij altijd het zaaknummer 2022285407.