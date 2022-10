Twee mannen aangehouden in Breda na diefstal van tas uit trein

BREDA - De politie heeft twee mannen uit Best aangehouden op het Stationsplein.

Medewerkers van de NS hielden twee mannen staande nadat ze een melding kregen van een passagier die vermoedde dat zijn tas was gestolen uit de trein. Agenten kwamen ter plaatsen en zagen dat de twee mannen de gestolen tas inderdaad bij zich hadden. Daarop zijn de mannen, afkomstig uit Best, aangehouden voor diefstal in verenging.

De twee verdachten zijn 31 en 35 jaar oud en zitten vast in afwachting van het onderzoek. De tas is door de politie in beslag genomen en wordt teruggegeven aan de eigenaar.