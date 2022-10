Vrachtwagenchauffeur zorgt voor ravage op Rithsestraat

BREDA - Een vrachtwagenchauffeur uit Litouwen heeft maandagochtend voor een ravage gezorgd op de kruising van de Rithsestraat en de Princenhagelaan. Hij raakte van de weg en reed onder andere een lantaarnpaal plat.

Een vrachtwagenchauffeur uit Litouwen is maandagochtend door onbekende reden van de weg geraakt op het kruispunt van de Rithsestraat en de Princenhagelaan. Hij reed daarbij onder andere meerdere verkeersborden en een lantaarnpaal plat. Ook raakte hij een deel van een verkeerslichtinstallatie. De bestuurder kwam uiteindelijk in de groenstrook over het fietspad tot stilstand.

Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen. De chauffeur word gecontroleerd door de ambulancemedewerkers. De verkeerslichten op het kruispunt zijn door het ongeval uitgevallen.