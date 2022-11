Winkeldief (60) slaat meerdere keren in één week toe bij supermarkt aan Moerwijk

BREDA - Agenten hielden dinsdag in een supermarkt aan de Moerwijk een 60-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Hij zou in een paar dagen tijd meerdere winkeldiefstallen bij dezelfde winkel gepleegd hebben.