Taxichauffeur aangehouden in verband met dodelijke aanrijding Lunetstraat

BREDA - Een 48-jarige taxichauffeur uit Etten-Leur is dinsdag aangehouden in verband met een ernstige aanrijding op de Lunetstraat. Bij dit ongeval kwam de 23-jarige Zander om het leven.

Zaterdagnacht 30 oktober, omstreeks 04.15 uur, kwamen een fietser (23) en een taxibusje met elkaar in botsing op de Lunetstraat. Het slachtoffer kwam na het ongeval in het ziekenhuis te overlijden.