Twee mannen aangehouden bij Breda na explosie in Antwerpen

BREDA / WILRIJK - Afgelopen nacht is Antwerpen opgeschrikt door een explosie. Dat gebeurde in de Pieter van Passenstraat in Wilrijk, een district van Antwerpen. Daar werd een explosief naar een pand gegooid. Ter hoogte van Breda kon de politie vandaag twee verdachten aanhouden.

Een persoon heeft vannacht een explosief gegooid naar een woning in de Pieter van Passenstraat in Wilrijk. Er vielen geen gewonden, er is enkel sprake van materiële schade. Bij de ontploffing werd de voordeur van een pand vernield. Ook geparkeerde voertuigen in de buurt en het raam van de naastgelegen woning raakten beschadigd.

Op camerabeelden in de buurt was te zien hoe een auto met Nederlandse nummerplaat wegreed net na de feiten. De wagen kon net voor Breda onderschept worden door de Nederlandse politie. De betrokkenheid van de twee inzittenden, twee Nederlandse mannen van 22 en 27 jaar, wordt volop onderzocht.

Het parket van Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter voor vernieling van een gebouw door ontploffing met vermoeden van menselijke aanwezigheid bij nacht, inbreuk op de wapenwet en criminele organisatie. De link met het drugsmilieu wordt onderzocht. Het onderzoek wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter, die de overlevering van beide verdachten aan België zal vragen.